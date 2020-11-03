Щонайменше один учасник терористичного нападу у центрі Відні продовжує перебувати у бігах, жителям столиці рекомендується не виходити з дому без крайньої необхідності.

Про це заявив в ніч на вівторок федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер під час прес-конференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашому поліцейському спецпідрозділу вдалося ліквідувати озброєного штурмовою гвинтівкою терориста, і, за наявною інформацію у нас на даний момент, щонайменше ще один злочинець продовжує перебувати у бігах", - заявив він.

У поліції Відня повідомили, що контерористична операція триває, до неї залучено 150 осіб із підрозділу спецпризначення "Кобра", 100 осіб із групи швидкого реагування "Вега", а також представники поліцейсько-контррозвідувальної служби BVT та кримінальна поліція. Центр міста залишається повністю перекритим.

У МВС Австрії також заявили, що з огляду на теракт у Відні з метою посилання безпеки посилюється контроль на кордонах з країнами-сусідами.

За останню офіційною інформацію, кількість жертв теракту у Відні зросла до двох осіб – у лікарні померла тяжко поранена жінка.

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Раніше повідомлялося про загибель перехожого. Ще 15 осіб отримали поранення, у тому числі семеро знаходяться у тяжкому стані.

Поліція повідомила про ліквідацію одного нападника.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок ввечері у центрі Відня в районі Внутрішнє місто (Inner City) розпочалася стрілянина.

Фото: krone.at