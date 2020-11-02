Обмеження абортів: Моравецький закликає припинити вуличні протести під час пандемії

Глава польського уряду Матеуш Моравецький закликав протестувальників проти обмеження абортів припинити протести на вулицях, що дуже небезпечно у період пандемії коронавірусу, і сісти за стіл переговорів з владою.

Про це йдеться у відеозверненні голови Ради міністрів РП, оприлюдненому у Фейсбуці.

“Особливий заклик спрямовую до учасників останніх протестів і до опозиції: прошу сісти разом за стіл переговорів. Нехай наші суперечки не відбуваються на вулицях і не будуть причиною наступних захворювань”,- закликав Моравецький.

Він підкреслив, що епідеміологічна ситуація є складною. Відтак, після тривалого аналізу ситуації в останній момент було прийнято рішення про закриття усіх кладовищ 31 жовтня - 2 листопада у дні вшанування пам’яті померлих.

Читайте також: Польські протестувальники не погодилися на компроміс Дуди щодо абортів

Глава польського уряду підкреслив, що коронавірус розповсюджується дуже швидко. Відтак він закликав усіх поляків по-можливості залишатися вдома.

У понеділок ввечері планується зустріч Моравецького з представниками усіх парламентських фракцій.

Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска у понеділок повідомив, що зараз дуже поганий час для масових протестів, оскільки це може призвести до зростання смертності.

Як відомо, в Польщі другий тиждень поспіль тривають протести проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів. Відтепер вагітність можна переривати лише за умови, що вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 15 578 випадків інфікування COVID-19, померли 92 особи.

За даними Worldometer, у світі виявлено 46 888 422 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 206 112 летальних, водночас 33 790 761 людина одужала.