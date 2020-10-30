У Польщі за добу - рекорд інфікування COVID-19

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Мазовецькому (адміністративний центр Варшава) - 3416 випадків та Великопольському (Познань) воєводствах – 3082.

За останню добу в Польщі померли 202 пацієнти. Безпосередньо від COVID-19 померли 35 осіб, а 167 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 340 тис., більше як 5,3 тис. померли. Вилікувалися майже 135 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебуває 14 631 особа, на 813 більше, ніж учора.

Водночас підключено до апаратів ШВЛ 1 254 особи з коронавірусною інфекцією, що на 51 більше, ніж день тому.

Як повідомлялося, станом на 30 жовтня вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань понад п'ять осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів з COVID-19 у всіх 16-ти воєводствах країни. Вночі проти п’ятниці глава польського уряду підписав розпорядження про те, що шість стратегічних державних компаній візьмуть на себе відповідальність за створення ще кількох додаткових тимчасових лікарень для пацієнтів з COVID-19.

Станом на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу.