Польські протестувальники не погодилися на компроміс Дуди щодо абортів

Ініціатори протестів в Польщі – організація “Загальнопольський страйк жінок” – створила в неділю Консультативну раду, висунула перелік вимог до влади, а також відкинула компромісну ініціативу президента Анджея Дуди щодо абортів.

Як повідомила лідерка “Загальнопольського страйку жінок” Марта Лемпарт, Рада працюватиме над систематизацією проблем, які сигналізують протестувальники, і шляхами вирішення проблем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рада збиратиме, впорядковуватиме і представлятиме голоси масових протестів, готуватиме варіанти виходу із ситуації…”,- заявила Лемпарт.

Вона представила попередній перелік осіб, які увійшли до складу Ради, серед яких є громадські активісти, колишні представники “Солідарності”, колишні політики. За її словами, Рада обере комітет, який буде уповноважений вести переговори з урядом.

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Члени Ради представили основні вимоги до влади. Зокрема, йдеться про вирішення проблем з абортами, підтримку ЛГБТ-спільноти, створення світської держави й усунення занять релігії зі шкіл, деполітизацію державних структур, покращення ситуації в системі охорони здоров’я і в питаннях захисту клімату, покращення системи освіти, заборону неофашистських організацій, гарантування нормальних трудових угод працюючим, розширення допомоги інвалідам та заборону пропаганди та дезінформації.

Лідерки “Загальнопольського страйку жінок” відкинули пропозицію президента Анджея Дуди, який запропонував у минулу п'ятницю компромісний варіант: дозволити аборти у випадку летальної вади плоду, але заборонити переривання вагітності, коли дитина з вадами може жити. Вони підкреслили, що не може бути мови про жодні проміжні рішення.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у понеділок на радіо ZET заявив, що виконання частини озвучених вимог протестувальників передбачає короткі часові рамки. Відтак, на його думку, з боку “Загальнопольського страйку жінок” йдеться не про діалог, а про підвищення градусу напруги в суспільстві.

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Згідно з опитуванням центру United Surveys dla видання Dziennik Gazeta Prawnf i радіо RMF FM, ініціативу президента Польщі не підримує 60,7% поляків, підтримує лише 29,8%. Ініціатива провладної більшості щодо обмеження абортів знизила також підтримку партії “Право і Справедливість” (PiS). За цю партію сьогодні готові проголосувати 30,9%, що майже на 10% менше, ніж місяць тому. На цьому фоні дещо зросла підтримка двох найбільших ліберальних партій – Громадянської коаліції (25,3%) і руху Шимона Головні “Польща 2050” – 14,7%, підтримка яких зросла, відповідно, на 2% і 5,6%.

Як відомо,в Польщі другий тиждень поспіль тривають протести проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів. Відтепер вагітність можна переривати лише за умови, що вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

Це рішення обурило багатьох поляків, на знак протесту громадяни вийшли на вулиці. За оцінками “Загальнопольського страйку жінок”, лише в п’ятницю по всій Польщі на вулиці міст вийшли понад 800 тис. поляків.

Фото: Agencja Gazeta