В Англії вводять суворий карантин

В Англії вводять чотиритижневий суворий карантин на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19. локдаун на території Англії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 5 листопада. Обмеження стосуються тільки Англії. Решта частини Великої Британії самостійно визначатимуть заходи боротьби з коронавірусів.

Будуть закриті ресторани, паби та заклади відпочинку, також забороняється робота магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності.

Людям наказали за можливістю залишатися вдома.

Громадянам буде дозволено виходити зі своїх домівок для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів та для роботи, якщо працювати віддалено неможливо.

На відміну від локдауну, що діяв в Британії у березні, школи та університети працюватимуть