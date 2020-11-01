В Англії вводять суворий карантин

В Англії вводять суворий карантин

Укрінформ
В Англії вводять чотиритижневий суворий карантин на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19. локдаун на території Англії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 5 листопада. Обмеження стосуються тільки Англії. Решта частини Великої Британії самостійно визначатимуть заходи боротьби з коронавірусів.

Будуть закриті ресторани, паби та заклади відпочинку, також забороняється робота магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності.

Людям наказали за можливістю залишатися вдома.

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Громадянам буде дозволено виходити зі своїх домівок для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів та для роботи, якщо працювати віддалено неможливо.

На відміну від локдауну, що діяв в Британії у березні, школи та університети працюватимуть

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