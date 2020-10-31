Австрія запроваджує другий локдаун через COVID-19

В Австрії з 3 листопада починає діяти другий з початку пандемії локдаун з метою уникнення перезавантаження медичної системи через ріст інфікувань коронавірусом.

Про це заявив під час прес-конференції у Відні у суботу федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає кореспондент Укрінформу.

"З вівторка,3 листопада, з 00.00 до кінця листопада В Австрії буде другий локдаун. Як і весною, треба буде відмовитися від багатьох важливих для нас сфер", - заявив він.

За словами глави уряду, в цей час буде заборонено проводити культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту), а також заходи у сфері дозвілля. З вівторка припиняють прийом туристів заклади готельної сфери, хоча вони зможуть розміщувати людей, які прибувають у відрядження. Також до кінця листопада не працюватимуть заклади громадського харчування: ресторани, бари та кафе зможуть надавати лише послуги доставки.

З метою обмеження соціальних контактів буде заборонено зустрічі між представниками понад двох домогосподарств. Крім того, обмежується сам вихід з дому ввечері у період доби з 20.00 до 06.00, що у австрійський ЗМІ вже назвали "забороною візитів".

При цьому, це обмеження, яке попередньо діятиме до 12 листопада, не передбачає повну заборону: виходити можна буде по роботі, щоб помогти іншим людям, для купівлі продуктів чи ліків, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки. "Де-факто це значить, що не можна буде ходити у гості – виходити з власного дому у період часу між 20.00 та 06.00 для зустрічі з іншими людьми. Це потрібно, оскільки часто саме ввечері були різні зустрічі, вечірки у приватній сфері, що приводило до збільшення числа інфікованих", - заявив Курц.

Нові обмеження також передбачають переведення на дистанційне навчання учнів старших класів та студентів ВНЗ. Молодші та середні класи продовжать навчання, також працюватимуть дитсадки. До 30 листопада закриваються театри, опери та концертні зали – дозволено лише репетиції та виступи без авдиторії у професійних цілях. Також не працюватимуть кінотеатри, фітнес-зали та басейни.

Водночас, австрійський уряд заявив про окремий пакет фінансової допомоги усім закладам, яких зачеплять нові обмеження: їм буде компенсовано 80% обігу із розрахунку їх прибутку за листопад 2019р.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби в Австрії виявлено 5 349 випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником росту нових інфікувань з початку пандемії у березні. Наразі у шпиталях країни знаходяться 1867 хворих на COVID-19, з яких 265 пацієнтів лежать у відділеннях інтенсивної терапії.

Усього з початку пандемії у 9-ти мільйонній Австрії коронавірусом було інфіковано 100 тис. осіб, померли 1109 хворих, понад 67 тисяч – вже одужали.