В Австрії за добу - найбільша кількість випадків COVID-19 з березня

Протягом минуло доби в Австрії виявлено 5349 випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшим показником росту нових інфікувань з початку пандемії у березні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МВС Австрії.

Зазначається, що наразі у шпиталях країни знаходяться 1867 хворих на COVID-19, з яких 265 пацієнтів лежать у відділеннях інтенсивної терапії.

Усього з початку пандемії у 9-ти мільйонній Австрії коронавірусом було інфіковано 100 тис. осіб, померли 1109 хворих, понад 67 тисяч – вже одужали.

Раніше федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц не виключив запровадження в країні повторного локдауну. За його оцінками, критична ситуація для потужностей медичної системи Австрії спостерігатиметься тоді, коли кількість щоденних нових інфікувань сягне відмітки у 6 тис. випадків.

Очкується, що нові посилені заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу, будуть оголошені австрійським урядом вже у суботу, 31 жовтня, після консультацій з президентом, очільниками земель та опозицією.

Як повідомляв Укрінформ, через погіршення ситуації з коронавірусом в Австрії з 23 жовтня, обмежено приватні зібрання: у приміщеннях можуть збиратися до шести осіб, а просто неба - до дванадцяти.