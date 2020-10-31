В Австрії за добу - найбільша кількість випадків COVID-19 з березня
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МВС Австрії.
Зазначається, що наразі у шпиталях країни знаходяться 1867 хворих на COVID-19, з яких 265 пацієнтів лежать у відділеннях інтенсивної терапії.
Усього з початку пандемії у 9-ти мільйонній Австрії коронавірусом було інфіковано 100 тис. осіб, померли 1109 хворих, понад 67 тисяч – вже одужали.
Раніше федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц не виключив запровадження в країні повторного локдауну. За його оцінками, критична ситуація для потужностей медичної системи Австрії спостерігатиметься тоді, коли кількість щоденних нових інфікувань сягне відмітки у 6 тис. випадків.
Очкується, що нові посилені заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу, будуть оголошені австрійським урядом вже у суботу, 31 жовтня, після консультацій з президентом, очільниками земель та опозицією.
Як повідомляв Укрінформ, через погіршення ситуації з коронавірусом в Австрії з 23 жовтня, обмежено приватні зібрання: у приміщеннях можуть збиратися до шести осіб, а просто неба - до дванадцяти.