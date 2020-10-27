В Італії почали клінічні випробування ще одного препарату від COVID-19

В Італії почали клінічні випробування ще одного препарату від COVID-19

Укрінформ
В Італії за фінансової підтримки Єврокомісії розпочалися клінічні випробування медичного препарату Raloxifene для допомоги людям, що захворіли на коронавірус та мають помірні симптоми інфекції.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація була оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Клінічні дослідження мають довести безпеку та ефективність препарату Raloxifene у блокуванні помноження вірусу у клітинах та для стримування, такими чином, прогресування хвороби. Дослідження відбудеться в Національному інституті із інфекційних захворювань у Римі, а також із залученням Дослідницького інституту людини в Мілані. На початковому етапі 450 пацієнтів у трьох групах отримуватимуть лікування капсулами Raloxifene в різних пропорціях протягом 7 діб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у червні 2020 року профінансований Євросоюзом консорціум Exscalate4CoV з використанням системи суперкомп’ютерів дійшов висновку, що зареєстровані генеричні ліки Raloxifene, які використовуються для лікування остеопорозу, можуть бути ефективними для допомоги при коронавірусі. Єврокомісія виділила згаданому консорціуму E4C 3 мільйони євро для проведення досліджень, під час яких з використанням унікальної комбінації обчислювальних потужностей було проведено сканування 400 000 молекул і ще 7 000 молекул пройшли випробування у пробірках.

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Як вже повідомлялося, боротьба з коронавірусом визначена серед ключових пріоритетів Європейського Союзу на 2021 рік. Як заявив під час виступу на 75-й сесії Генасамблеї ООН президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС мобілізував близько 16 мільярдів євро для міжнародних зусиль з фінансування досліджень, впровадження вакцин, тестів та лікування коронавірусу. Головною метою цієї роботи є створення безпечних та доступних вакцин і методів лікування інфекції.

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Український уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату ремдесивір (або Veklury), який був розроблений американською компанією Gilead для лікування лихоманки Ебола. Цей препарат вже отримав спеціальний дозвіл у США та Японії для надання допомоги під час захворювань на COVID-19. Євросоюз уклав контракт на закупівлю цього лікувального препарату на суму у 63 мільйони євро.

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