В Італії почали клінічні випробування ще одного препарату від COVID-19

В Італії за фінансової підтримки Єврокомісії розпочалися клінічні випробування медичного препарату Raloxifene для допомоги людям, що захворіли на коронавірус та мають помірні симптоми інфекції.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація була оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Клінічні дослідження мають довести безпеку та ефективність препарату Raloxifene у блокуванні помноження вірусу у клітинах та для стримування, такими чином, прогресування хвороби. Дослідження відбудеться в Національному інституті із інфекційних захворювань у Римі, а також із залученням Дослідницького інституту людини в Мілані. На початковому етапі 450 пацієнтів у трьох групах отримуватимуть лікування капсулами Raloxifene в різних пропорціях протягом 7 діб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у червні 2020 року профінансований Євросоюзом консорціум Exscalate4CoV з використанням системи суперкомп’ютерів дійшов висновку, що зареєстровані генеричні ліки Raloxifene, які використовуються для лікування остеопорозу, можуть бути ефективними для допомоги при коронавірусі. Єврокомісія виділила згаданому консорціуму E4C 3 мільйони євро для проведення досліджень, під час яких з використанням унікальної комбінації обчислювальних потужностей було проведено сканування 400 000 молекул і ще 7 000 молекул пройшли випробування у пробірках.

Як вже повідомлялося, боротьба з коронавірусом визначена серед ключових пріоритетів Європейського Союзу на 2021 рік. Як заявив під час виступу на 75-й сесії Генасамблеї ООН президент Європейської ради Шарль Мішель, ЄС мобілізував близько 16 мільярдів євро для міжнародних зусиль з фінансування досліджень, впровадження вакцин, тестів та лікування коронавірусу. Головною метою цієї роботи є створення безпечних та доступних вакцин і методів лікування інфекції.

Український уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату ремдесивір (або Veklury), який був розроблений американською компанією Gilead для лікування лихоманки Ебола. Цей препарат вже отримав спеціальний дозвіл у США та Японії для надання допомоги під час захворювань на COVID-19. Євросоюз уклав контракт на закупівлю цього лікувального препарату на суму у 63 мільйони євро.