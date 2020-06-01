Ліки від COVID-19 можуть з'явитися протягом півроку - науковці

Протягом найближчих півроку можуть з'явитися ліки від коронавірусної хвороби, які можна буде застосовувати у лікуванні інфікованих та з профілактичною метою.

Про це заявив професор біології з Університету Еразма (Нідерланди) Френк Гросвельд, повідомляє NLTimes.

"Ліки будуть готові через п’ять-шість місяців", - сказав професор.

За його словами, розробкою медичного засобу займеться американська компанія. Уряд Нідерландів виділив на дослідження кількасот тисяч євро.

"Це антитіло реагує на SARS1. Крім того, воно працює з новим коронавірусом, відомим як SARS2. Якщо колись виникне SARS3, він, ймовірно, добре на нього відреагує. Засіб можна використовувати як ліки, якщо ви вже заражені, та як профілактичний засіб для груп високого ризику", - зазначив дослідник.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 6 327 725, з них 375 911 летальних, одужало 2 881 463 особи.

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