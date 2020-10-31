У Туреччині зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу

Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі зросла до 37 людей, більше ніж 800 дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що серед тих, хто вижили, троє маленьких дітей та їх матір, які були врятовані з-під уламків зруйнованого будинку на заході Туреччини в суботу.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, відчувався в сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд.

За даними AFAD, після початку землетрусу було зафіксовано щонайменше 389 афтешоків, з них 33 потужніше 4 балів за шкалою Ріхтера.

Фото: ntv.com.tr