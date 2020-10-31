Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 25, понад 800 поранені

Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі зросла до 25, поранення отримали 804 особи.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у 8 будівлях, зруйнованих або пошкоджених у результаті підземних поштовхів. Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.

«Жертвами землетрусу стали 25 людей, 804 отримали поранення різного рівня складності. Роботи з пошуку та порятунку тривають у 8 будівлях, які були зруйновані чи пошкоджені в результаті землетрусу», - повідомляє AFAD.

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Рятувальники розповіли, що наразі було виявлено під завалами матір з чотирма дітьми, проводяться роботи з їхнього порятунку.

За даними МОЗ Туреччини, 435 людей перебувають на лікуванні, 25 - у реанімації, дев'ятьом було проведено хірургічні операції, 364 були виписані з лікарень після надання медичної допомоги.

На місці працюють понад 4 тисячі рятувальників, півтисячі рятувальних авто та інших машин, 20 собак-рятувальників та група психологів. До пошуку та порятунку на морі залучено 11 катерів берегової охорони, три вертольоти та одна водолазна команда.

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За даними AFAD, після початку землетрусу було зафіксовано щонайменше 389 афтешоків, із них 33 потужніші 4 балів за шкалою Ріхтера.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався сьогодні о 14.51 за місцевим часом (13.52 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд.

Фото: ntv.com.tr