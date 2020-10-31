Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 25, понад 800 поранені
Пошуково-рятувальні роботи тривають у 8 будівлях, зруйнованих або пошкоджених у результаті підземних поштовхів. Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини.
«Жертвами землетрусу стали 25 людей, 804 отримали поранення різного рівня складності. Роботи з пошуку та порятунку тривають у 8 будівлях, які були зруйновані чи пошкоджені в результаті землетрусу», - повідомляє AFAD.
Рятувальники розповіли, що наразі було виявлено під завалами матір з чотирма дітьми, проводяться роботи з їхнього порятунку.
За даними МОЗ Туреччини, 435 людей перебувають на лікуванні, 25 - у реанімації, дев'ятьом було проведено хірургічні операції, 364 були виписані з лікарень після надання медичної допомоги.
На місці працюють понад 4 тисячі рятувальників, півтисячі рятувальних авто та інших машин, 20 собак-рятувальників та група психологів. До пошуку та порятунку на морі залучено 11 катерів берегової охорони, три вертольоти та одна водолазна команда.
За даними AFAD, після початку землетрусу було зафіксовано щонайменше 389 афтешоків, із них 33 потужніші 4 балів за шкалою Ріхтера.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався сьогодні о 14.51 за місцевим часом (13.52 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд.
Фото: ntv.com.tr