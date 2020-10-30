У Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків
Укрінформ
На грецькому острові Самос внаслідок обрушення стіни під час землетрусу загинули двоє підлітків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The National Herald.
Двоє підлітків, хлопець та дівчина, загинули через обрушення стіни у місті Самос - вони саме переходили вузьку вулицю, коли стіна впала на них. Хлопцю було 17 років, а дівчині - 15.
Наразі відомо, що внаслідок землетрусу зазнали ушкоджень вісім людей, які зараз перебувають у лікарні.
Як повідомлялося, біля грецького острова Самос, що в Егейському морі, 30 жовтня стався потужний землетрус магнітудою 6,6. За даними Національної обсерваторії Афін, стихійне лихо зафіксоване о 13:51 за місцевим часом.
Фото: Eurokinissi