У Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The National Herald.

Двоє підлітків, хлопець та дівчина, загинули через обрушення стіни у місті Самос - вони саме переходили вузьку вулицю, коли стіна впала на них. Хлопцю було 17 років, а дівчині - 15.

Наразі відомо, що внаслідок землетрусу зазнали ушкоджень вісім людей, які зараз перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, біля грецького острова Самос, що в Егейському морі, 30 жовтня стався потужний землетрус магнітудою 6,6. За даними Національної обсерваторії Афін, стихійне лихо зафіксоване о 13:51 за місцевим часом.

Фото: Eurokinissi