Азербайджан проти втручання третіх країн у конфлікт у Нагірному Карабасі

Азербайджан проти втручання третіх країн в конфлікт в Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ з посиланням на АЗЕРТАДЖ, про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Ми не хочемо залучення будь-якої третьої країни. Ми не бачимо, щоб якась країна могла бути залучена. Тому що країни навколо нас є нашими партнерами та друзями», - підкреслив Алієв.

Він стверджує, що Вірменія хоче залучити ряд сусідніх країн у конфлікт, але він «упевнений, що цього не станеться».

«Це битва між нами та Вірменією, і всі мають триматися осторонь від неї», - підкреслив президент.

Як повідомлялося, 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу надання допомоги для «гарантування безпеки Вірменії». У Росії відповіли, що нададуть Єревану «всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на території Вірменії».

Азербайджан і Вірменія вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.