Німеччина виділяє €2 мільйони постраждалим від війни у Карабаху

Влада Німеччини заявила про намір надати 2 млн євро допомоги постраждалим у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Про це, як передає Укрінформу, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

«На першому кроці Німеччина надасть 2 мільйони євро, щоб ми могли допомогти тим, хто повністю втратив свої будинки, свої речі та засоби до існування. Ми готові зробити й більше, якщо це буде потрібно», - заявив політик.

Він зазначив, що Німеччина прагне зупинити страждання людей та домогтися гуманітарного припинення вогню.

«Азербайджан і Вірменія повинні припинити бойові дії - це не просто наша вимога, а вимога міжнародної спільноти - без попередніх умов», - підкреслив Маас. Це, додав він, є також сигналом для інших причетних сторін, наприклад, Туреччини.

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Але, констатував міністр, сторони конфлікту поки що не йдуть на поступки. Тому, за його словами, нічого не лишається, як посилити міжнародний тиск на них.

Глава МЗС Німеччини зауважив, що Євросоюз може грати важливу роль у врегулюванні цього конфлікту.