У Франції – понад 45 тисяч нових випадків коронавірусу
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я Франції.
За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксовано 45 422 нових випадків інфікувань коронавірусом; 138 людей померли від COVID-19.
Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалося 1086 497 людей; сталося 34 645 летальних випадків.
Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 42 млн населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.
Такий режим стосується і найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.
У країні запроваджено суцільний масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.
Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.