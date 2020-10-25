Італія вводить жорсткий карантин через другу хвилю COVID-19

Італійська влада ввела нові жорсткіші «коронавірусні» обмеження для протидії другій хвилі пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ansa.

Так, глава уряду Італії Джузеппе Конте цієї суботи проводив зустріч з главами регіонів для узгодження нових заходів, які набудуть чинності 26 жовтня і будуть діяти до 24 листопада.

Згідно з прийнятим рішенням, ресторани, бари, кафе-морозиво та кондитерські повинні будуть закриватися о 18 годині в будні. По неділях і в святкові дні вони будуть закриті повністю.

Харчування на винос дозволено здійснювати до опівночі, із забороною вживання на місці або поблизу.

Також зупиняється робота кінотеатрів, театрів, казино, спортзалів, басейнів, спа-салонів.

Крім того, видана рекомендація не їздити в сусідні муніципалітети на громадському або приватному транспорті, за винятком підтвердженої необхідності потреби в роботі, навчанні, за станом здоров'я.

Нові заходи набувають чинності попри протести проти введення комендантської години в низці регіонів Італії: раніше на цьому тижні регіони Кампанія, Лаціо і Ломбардія оголосили про введення нічної комендантської години. Наступного тижня такі ж обмеження планують ввести П'ємонт і Сицилія.

Як відомо, дві останні доби поспіль у цій країні фіксують нові «коронавірусні» рекорди – більше ніж 19 тисяч нових випадків зараження. Загалом в Італії з початку пандемії виявлено вже більше 0,5 мільйона випадків коронавірусу.