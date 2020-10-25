В Італії - понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу другу добу поспіль

За минулі 24 години в Італії було офіційно підтверджено 19 644 випадків зараження COVID-19: це новий добовий рекорд із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA із посиланням на міністерство охорони здоров'я Італії.

Варто зазначити, що рекордні показники захворюваності в Італії фіксуються вже 3 доби поспіль. А 2 дні поспіль число нових заражень перевищує 19 тисяч.

Загальне число випадків коронавірусу в країні з початку пандемії вже становить 504 509, а померли 37 210 інфікованих.

Співвідношення між новими випадками та проведеними тестами все ще зростає і на сьогодні становить 11,05%.

Через погіршення епідеміологічної ситуації міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца у неділю скликав технічну зустріч із експертами, на якій вони мають проаналізувати нові можливі заходи для стримування пандемії.

Також відзначається зростання кількості летальних випадків - 151 (учора було 91). Востаннє подібний показник був 21 травня – 156 смертей.

Ломбардія, яка була епіцентром пандемії навесні, має найбільшу кількість інфікованих - 4956 нових випадків за 24 години, тоді як сім інших регіонів мають понад тисячу випадків: П’ємонт (1548), Кампанія (1718), Венето (1,729), Лаціо (1687), Тоскана (1526 ), Емілія Романья (1180), Лігурія (1035).

Як відомо, низка італійських регіонів (зокрема – Лаціо, столичний регіон) останнім часом посилила карантинні обмеження та ввела комендантську годину в нічний час.

Фото: ANSA