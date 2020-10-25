У Римі – масові антикарантинні протести

У столиці Італії Римі близько двохсот членів угруповання футбольних фанатів Forza Nuova (Нова сила) влаштували безлади через запровадження комендантської години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Reppublica.

З настанням нової доби члени угруповання обстріляли петардами співробітників поліції та підпалили декілька сміттєвих контейнерів.

Унаслідок інциденту було поранено двох співробітників поліції, щонайменше десять осіб затримали.

Напередодні аналогічні заворушення відбулися у Неаполі.

Як повідомлялося, Рим та весь столичний італійський регіон – Лаціо – посилили із 23 жовтня карантинні обмеження, зокрема запровадили комендантську годину, слідом за низкою інших частин країни через зростання числа заражень COVID-19.

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За даними Worldometer, у світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 інфікованих. Одужали 31 674 764 осіб.

Фото: ansa