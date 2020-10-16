В іспанській Каталонії також суттєво посилили карантин

Уряд іспанської Каталонії через швидке поширення COVID-19 вирішив на два тижні закрити усі бари й ресторани.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву міністра фінансів Каталонії Пера Арагонеса.

Зазначається, що регіональний уряд ухвалив й інші кроки, покликані обмежити соціальні контакти, зокрема заборонивши непрофесійні спортивні змагання й зобов’язавши вищі навчальні заклади проводити більшість навчальних курсів онлайн. Влада також просить усіх каталонців за можливості працювати з дому.

За словами Арагонеса, ці рішення були “вимушеними” й ґрунтувалися на порадах медичних експертів.

Хоча організації, які представляють інтереси сфери гостинності, пообіцяли подати в суд на владу Каталонії за примусове закриття закладів, міністр фінансів висловив упевненість, що суди підтримають дії влади.

“Дуже важливо обмежити нашу соціалізацію”, - зауважив Арагонес.

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Додамо, що від початку пандемії на території Іспанії було виявлено понад 900 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 33 413 життів.

Фото: АА