Комендантська година торкнеться двох третин населення Франції
Як передає власний кореспондент Укрінформу, саме таким є населення 54 департаментів і територій, де введено найвищий рівень епідемічної загрози.
Населення Франції становить 67 млн осіб
Напередодні уряд країни запровадив комендантську годину з 21:00 до 6:00 у 38 містах, департаментах та територіях на додаток до 16, де такий режим ввели раніше.
Обмеження стосуються і найбільших міст – зокрема Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга. Влада планує продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.
Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран повідомив у Твіттері, що у країні щогодини виявляють тисячу нових випадків інфікування коронавірусом, а щохвилини одна людина потрапляє до лікарні.
Напередодні у Франції зафіксовано черговий добовий антирекорд - понад 41 тис. випадків COVID-19.
Фото: RFI