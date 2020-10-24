Комендантська година торкнеться двох третин населення Франції

Режим комендантської години, запроваджений у Франції з п’ятниці, поширюється на 42 млн людей.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, саме таким є населення 54 департаментів і територій, де введено найвищий рівень епідемічної загрози.

Населення Франції становить 67 млн осіб

Напередодні уряд країни запровадив комендантську годину з 21:00 до 6:00 у 38 містах, департаментах та територіях на додаток до 16, де такий режим ввели раніше.

Обмеження стосуються і найбільших міст – зокрема Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга. Влада планує продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.

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Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран повідомив у Твіттері, що у країні щогодини виявляють тисячу нових випадків інфікування коронавірусом, а щохвилини одна людина потрапляє до лікарні.

Напередодні у Франції зафіксовано черговий добовий антирекорд - понад 41 тис. випадків COVID-19.

Фото: RFI