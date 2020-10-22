У Франції кількість хворих наблизилася до мільйона

Кількість нових випадків COVID-19 у Франції за останню добу перевищила 41 тисячу, загалом від початку епідемії захворіли майже мільйон мешканців країни.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров'я Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що за попередні 24 години коронавірус виявлено у 41 622 мешканців країни, 165 пацієнтів померли.

Загалом з початку епідемії у Франції підтверджено 999 043 випадків інфікування, у тому числі 33 210 летальних.

22 жовтня у 54 містах, департаментах та територіях країни запроваджується комендантська година - з 21:00 до 6:00. Вона діятиме у Парижі та найбільших містах, зокрема у Марселі, Ліоні, Страсбурзі.

Як очікується, уряд Франції може продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.