У Таїланді скасували надзвичайний стан

У Таїланді скасували надзвичайний стан

Укрінформ
Уряд Таїланду в четвер ухвалив рішення про скасування надзвичайних заходів, запроваджених тиждень тому, щоби зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Поточна жорстока ситуація, яка привела до запровадження надзвичайного стану в країні, явно покращилася та вже не дає підстав урядовцями та державним органам впроваджувати заходи, передбачені режимом надзвичайного стану», - йдеться в заяві, опублікованій в офіційній «Королівській Газеті».

Як передавав Укрінформ, тайський уряд 15 жовтня оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великих і переважно мирних протестів у столиці: мала місце повна заборона масових зібрань.

Раніше у тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

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Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів наразі не вживали.

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Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

Фото: Apichit Jinakul

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