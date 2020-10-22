У Таїланді скасували надзвичайний стан

Уряд Таїланду в четвер ухвалив рішення про скасування надзвичайних заходів, запроваджених тиждень тому, щоби зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Поточна жорстока ситуація, яка привела до запровадження надзвичайного стану в країні, явно покращилася та вже не дає підстав урядовцями та державним органам впроваджувати заходи, передбачені режимом надзвичайного стану», - йдеться в заяві, опублікованій в офіційній «Королівській Газеті».

Як передавав Укрінформ, тайський уряд 15 жовтня оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великих і переважно мирних протестів у столиці: мала місце повна заборона масових зібрань.

Раніше у тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів наразі не вживали.

Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

Фото: Apichit Jinakul