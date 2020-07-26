У Таїланді на антиурядовий мітинг "вивели" плюшевих хом’яків з аніме

Про це повідомляє AFP.

"Сотні молодих протестувальників зібралися у неділю біля пам’ятника Демократії у Бангкоку, щоб закликати до відставки уряд, з елементами творчого підходу до протестів від юного продемократичного руху королівства", - йдеться у повідомленні.

Учасники ходи, частина з яких несла плюшевих Хамтаро (персонажа аніме, схожого на хом’яка), замість антиурядових гасел співали пісню з анімаційного серіалу про нього, замінивши в ній окремі рядки на слова "розпустіть парламент".

Як зазначає AFP, причиною невдоволення чинною владою стала економічна криза, викликана епідемією коронавірусу.

"Ми боїмося, але для нас важливо почати говорити про це", - сказала одна з учасниць акції AFP. "Нам потрібні зміни вже зараз".

Це була не перша антиурядова акція останнім часом у Таїланді. Напередодні, 25 липня, на протест у Бангкоку вийшли представники ЛГБТ-спільноти, вимагаючи збільшення громадянських прав та свобод для населення.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL