Масові протести у Таїланді: поліція застосувала водомети проти демонстрантів

Тисячі тайців вже кілька днів протестують у столиці Таїланду Бангкоку, вимагаючи політичних реформ, та кидаючи виклик екстреному указу уряду, що забороняє подібні збори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У п’ятницю тайська поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників, які намагалися оборонятися парасольками.

Голова уряду Таїланду Прают Чан-Оча попередив, що в країні може бути запроваджено комендантську годину, відкинувши заклики протестувальників щодо власної відставки.

Як повідомлялося, тайський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великим та переважно мирним протестам у столиці країни.

Напередодні у тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти застарілої монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, декілька десятків осіб були затримані.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

Фото: Apichit Jinakul