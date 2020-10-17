Масові протести у Таїланді: поліція застосувала водомети проти демонстрантів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У п’ятницю тайська поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників, які намагалися оборонятися парасольками.
Голова уряду Таїланду Прают Чан-Оча попередив, що в країні може бути запроваджено комендантську годину, відкинувши заклики протестувальників щодо власної відставки.
Як повідомлялося, тайський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великим та переважно мирним протестам у столиці країни.
Напередодні у тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти застарілої монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, декілька десятків осіб були затримані.
Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.
Фото: Apichit Jinakul