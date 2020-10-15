Таїланд ввів надзвичайний стан, щоб зупинити масові протести

Тайський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великих і переважно мирних протестів у столиці: передбачається повна заборона масових зібрань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У відповідному телезверненні, зачитаному представниками МВС Таїланду, йдеться, що надзвичайні заходи необхідні «для підтримання миру та порядку». Надзвичайний стан набирає чинності в четвер: зранку поліція вже арештувала низку активістів, включаючи ключових лідерів протестів (всього близько 20 осіб, імена яких, утім, не називаються).

У тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

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Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів наразі не вживали.

Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

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