Таїланд ввів надзвичайний стан, щоб зупинити масові протести
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
У відповідному телезверненні, зачитаному представниками МВС Таїланду, йдеться, що надзвичайні заходи необхідні «для підтримання миру та порядку». Надзвичайний стан набирає чинності в четвер: зранку поліція вже арештувала низку активістів, включаючи ключових лідерів протестів (всього близько 20 осіб, імена яких, утім, не називаються).
У тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.
Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.
Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів наразі не вживали.
Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.
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