У Таїланді - знову антиурядові протести, є затримані

У тайській столиці Бангкок спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні тайських демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, демонстранти частково заблокували дорогу біля Монумента демократії. Поліція знесла намет, встановлений для акції протесту, і затягла частину демонстрантів в поліцейські машини. Деякі протестувальники почали кидати синю фарбу у правоохоронців.

Пізніше, коли повз мітингувальників проїхав королівський кортеж короля Маха Ваджіралонгкорна, вони скандували «Звільніть наших друзів!».

Загалом поліція затримала 21 демонстранта, серед яких – лідер протесту Джатупат Бунпаттараракса і співак Чайаморн Кевібунпан.

За заявою поліції, затриманим будуть висунуті відповідні звинувачення.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

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Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів поки що не вживали.

Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

Фото: Apichit Jinakul