У Таїланді - знову антиурядові протести, є затримані
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Як зазначається, демонстранти частково заблокували дорогу біля Монумента демократії. Поліція знесла намет, встановлений для акції протесту, і затягла частину демонстрантів в поліцейські машини. Деякі протестувальники почали кидати синю фарбу у правоохоронців.
Пізніше, коли повз мітингувальників проїхав королівський кортеж короля Маха Ваджіралонгкорна, вони скандували «Звільніть наших друзів!».
Загалом поліція затримала 21 демонстранта, серед яких – лідер протесту Джатупат Бунпаттараракса і співак Чайаморн Кевібунпан.
За заявою поліції, затриманим будуть висунуті відповідні звинувачення.
Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.
Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів поки що не вживали.
Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому у вигляді антиурядових мітингів студентів по всій країні, а відтоді перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.
Фото: Apichit Jinakul