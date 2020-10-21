У Британії за добу виявили понад 26,6 тисячі нових випадків коронавірусу

У Великій Британії за минулу добу зафіксували найбільше після 4 жовтня зростання захворюваності на коронавірус: станом на середу за останні 24 години в країні виявили 26 688 нових заражень COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Це найбільший стрибок захворюваності з 4 жовтня, коли було підтверджено 22 961 новий випадок коронавірусу – хоча ці цифри й були неточними через системний збій.

Також за останню добу в Британії підтвердили 191 нову смерть серед заражених COVID-19.

Загальне ж число випадків коронавірусу в цій країні з початку пандемії досягло 789 229, із яких 44 158 – летальні.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Британія запровадила трирівневу систему обмежень, аби уникнути локдауну від нової хвилі коронавірусу. Епідеміологічна ситуація в країні все погіршується.