У Польщі - черговий COVID-рекорд, понад 10 тисяч випадків за добу

У Польщі за минулу добу зафіксовано 10 040 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшим добовим показником у країні від початку пандемії.

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Найбільше нових інфікованих виявлено у Малопольському (адміністративний центр Краків) – 1315, Мазовецькому (Варшава) – 1162, та Сілезькому (Катовіце) – 1008 воєводствах.

За останню добу в Польщі померли 130 пацієнтів, зокрема 13 - безпосередньо від COVID-19, а 117 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі проведено майже 60 тис. тестів, від початку пандемії – понад 4,1 млн.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 202 тисячі, більше як 3,8 тис. померли. Вилікувалися близько 100 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 9 439 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 757 осіб.

Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16 воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16 воєводських містах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні буде створено тимчасову лікарню на 500 місць.