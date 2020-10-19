«Гормон сну» збільшує шанси подолати важку форму COVID-19

На перебіг коронавірусної хвороби у важкій формі може позитивно впливати гормон мелатонін.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті, розміщеній на науково-медичному порталі medRxiv.

Американські медики простежили за 800 випадками госпіталізації пацієнтів із важкою формою COVID-19 та виявили, що пацієнти, яким вводили гормон мелатонін чи в кого його рівень був і так високий, частіше виживали в реанімації.

Утім, варто наголосити, що матеріали, опубліковані на цьому порталі, не проходили фінального рецензування, тож носять лише попередній характер.

«Ми вивчили, як різні гормони і схожі на них речовини впливали на здоров’я пацієнтів, яким потрібна була штучна вентиляція легенів. Мелатонін значно підвищував шанси таких пацієнтів на одужання. Це було характерно як для носіїв COVID-19, так і для людей з іншими захворюваннями легенів», — зазначають американські дослідники.

У новому дослідженні вчені під керівництвом доцента Колумбійського університету (США) Ніколаса Татонетті зацікавилися, які гормональні препарати та їх природні аналоги можуть позитивно впливати на коронавірусну інфекцію.

Для цього дослідники проаналізували дані, які збирали співробітники лікарні при Колумбійському університеті з лютого по серпень цього року, під час піку епідемії COVID-19 в Нью-Йорку та в інші періоди. В цілому за цей час до апаратів штучного дихання лікарі підключили майже 800 носіїв коронавірусу і майже три тисячі інших пацієнтів.

Порівнявши історії хвороб, учені виявили незвичайну закономірність. Хворі, які з якихось причин отримували мелатонін — «гормон сну», — після підключення до апарату штучного дихання вмирали приблизно в 10 разів рідше інших пацієнтів.

Це було характерно як для носіїв COVID-19, так і для людей, яким діагностували інші легеневі інфекції або пошкодження органів дихання. Схожі, хоча і менш значущі результати вчені отримали і при використанні протизапального препарату дексаметазону.

Точні механізми дії мелатоніну на організм хворих вчені поки не з’ясували. Вони припускають, що гормон сну може допомагати придушувати запалення. Татонетті та його колеги сподіваються, що подальше вивчення дії мелатоніну допоможе зрозуміти, як цей гормон можна використовувати для боротьби з найважчими формами коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня у світі загалом підтверджено 40,3 мільйонів випадків коронавірусу. Епідеміологічна ситуація у багатьох країнах погіршується.

В Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу – 4 766.