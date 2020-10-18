Євросоюз стурбований зривом перемир'я у Нагірному Карабасі

Євросоюз привітав досягнення домовленостей між Вірменією та Азербайджаном про перемир'я в Нагірному Карабасі, але розкритикував його недотримання.

Як передає Укрінформ, про це у неділю заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє DW.

"ЄС разом із тим жалкує, що порушення тривають, і повідомляється про бойові дії в Нагірному Карабасі та навколо нього. Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами та відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран", - йдеться в його заяві.

Він наголосив, що "населення Нагірного Карабаху вже зазнало надмірних страждань". "В цілому конфлікт призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення. ЄС рішуче засуджує всі подібні атаки, звідки б вони не походили", - зазначив Боррель.

Він повідомив, що у неділю розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб переконати їх в тому, що припинення вогню має бути беззастережним і суворо дотримуватися обома сторонами.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків та численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: European Union/EP