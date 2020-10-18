Генсек ООН розкритикував Баку та Єреван за зрив перемир'я

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував Азербайджан та Вірменію за ігнорування закликів негайно припинити вогонь у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві генсека ООН.

Гуттереш сподівається, що сторони дотримуватимуться перемир'я.

Він засудив нещодавні атаки на населені пункти у зоні бойових дій та прифронтовій зоні, зокрема, обстріл другого за величиною азербайджанського міста Гянджа.

«Обидві сторони зобов'язані згідно з міжнародним гуманітарним правом постійно піклуватися про збереження та захист цивільного населення та цивільної інфраструктури під час проведення військових операцій та захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру», - йдеться у заяві.

Гутерреш також сподівається, що Баку та Єреван негайно повернуться за стіл переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків та численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.