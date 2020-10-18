Генсек ООН розкритикував Баку та Єреван за зрив перемир'я

Генсек ООН розкритикував Баку та Єреван за зрив перемир'я

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував Азербайджан та Вірменію за ігнорування закликів негайно припинити вогонь у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві генсека ООН.

Гуттереш сподівається, що сторони дотримуватимуться перемир'я.

Він засудив нещодавні атаки на населені пункти у зоні бойових дій та прифронтовій зоні, зокрема, обстріл другого за величиною азербайджанського міста Гянджа.

«Обидві сторони зобов'язані згідно з міжнародним гуманітарним правом постійно піклуватися про збереження та захист цивільного населення та цивільної інфраструктури під час проведення військових операцій та захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру», - йдеться у заяві.

Гутерреш також сподівається, що Баку та Єреван негайно повернуться за стіл переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків та численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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