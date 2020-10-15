Нагірний Карабах: ЄСПЛ відмовився скасувати запит Вірменії щодо Туреччини

Європейський суд з прав людини не задовольнив вимогу Туреччини щодо скасування запиту Вірменії запровадити тимчасові заходи стосовно Анкари з метою припинення порушення прав людини під час загострення збройного конфлікту у Нагірному Карабаху.

Про це власного кореспондента Укрінформу повідомили у пресслужбі Суду.

«Суд закликав усі сторони, включаючи Туреччину, від дій, які прямо або опосередковано можуть призвести до порушення Європейської конвенції з прав людини», - заявили у ЄСПЛ.

У Суді відзначили, що не вбачають причин зміни або скасування цього рішення.

У ЄСПЛ вважають, що деякі сторони прямо або непрямо задіяні у конфлікті, і це не лише Туреччина.

Раніше Вірменія подала аналогічний запит проти Азербайджану.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.