У Німеччині — на 1500 випадків коронавірусу більше, ніж за минулу добу

У Німеччині підтверджено рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом за минулу добу – 6638, що на півтори тисячі більше, ніж напередодні.

Про це повідомляє Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Це є рекордним показником з початку пандемії. До цього найбільша кількість нових випадків захворювання у ФРН фіксувалося 28 березня – 6 294.

Водночас епідеміологи зауважують що навряд чи можна порівнювати ці дві цифри, адже нині проводиться набагато більше тестів. Однак якщо в серпні позитивними були 0,74% всіх зроблених тестів, то протягом минулого тижня показник становив 2,48%.

Таким чином, з кінця січня до сьогодні загальна кількість інфікованих у ФРН сягнула 341 223. Померли за весь час 9 710 людей, у тому числі 33 – за останню добу.

У середу, 14 жовтня, канцлер ФРН Ангела Меркель провела в Берліні нараду з прем’єрами всіх 16 федеральних земель. У ході зустрічі, яка тривала понад 8 годин, було погоджено нові обмежувальні заходи. За маркер взято два показники: 50 і 35 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення упродовж тижня. У «проблемних» районах запроваджуватиметься комендантська година для ресторанів, барів і клубів після 23.00, заборона продажу алкоголю. Основною стратегією є обмеження контактів і приватних святкувань: можна зустрічатися 10 особам або членам двох домогосподарств. У разі подальшого погіршення ситуації коло буде обмежено 5 особами.

Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померла 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.