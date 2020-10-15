Німеччина посилює обмеження на тлі зростання кількості хворих на COVID-19

Німеччина посилює обмеження на тлі зростання кількості хворих на COVID-19

Укрінформ
Керівники федерального та земельних урядів Німеччини домовилися суттєво обмежити соціальні контакти в сподіванні зупинити експоненціальне зростання кількості нових інфікувань жителів країни в осіннє-зимовий період.

Про них повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель після понад 8-годинної наради з прем’єрами всіх 16 федеральних земель, яких покликала 14 жовтня до Берліна, передає кореспондент Укрінформу.

Маркером є показник 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення упродовж тижня. У місцях, де він буде перевищений, буде запроваджуватися комендантська година для ресторанів, барів і клубів після 23.00. Забороняється продаж алкоголю.

Основною ж стратегією є обмеження контактів і приватних святкувань. Кількість людей, які збираються разом, обмежується 10 або членами двох домогосподарств. Якщо такі заходи не зупинять тенденцію, кількість буде зменшена до п'яти осіб.

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Заходи будуть посилені також уже при 35 нових випадків інфікування на 100 тисяч упродовж тижня, це нововведення. Зокрема, в таких регіонах буде посилено масковий режим у місцях, де люди бувають у великих кількостях і впродовж тривалого часу.

Оцінка того, як діють заходи буде проведена через 10 днів, з урахуванням динаміки будуть прийматися подальші рішення. Знову глави урядів планують зустрітися після завершення осінніх канікул, які триватимуть до 8 листопада, та знову обговорити питання, зокрема, щодо заборони зупинки в готелях туристів з регіонів Німеччини, в яких спостерігається високий рівень захворюваності. Наразі політики не змогли домовитися, це питання було найбільш контроверсійним.

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Загалом узгоджені заходи виявилися менш жорсткими, ніж наполягала Меркель. В галузі підвищення штрафів – менш жорсткими, ніж пропонував прем’єр Баварії Маркус Зедер, який на свої території установив розмір штрафу за порушення маскового режиму на рівні 250 євро.

«Ми перебуваємо в серйозній стадії пандемії», - констатувала канцлер. Вона підкреслила, що країна не може дозволити собі другого локдауну.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за минулу добу в Німеччині прибило 5 132 нових випадки інфікування.

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