Німеччина посилює обмеження на тлі зростання кількості хворих на COVID-19

Керівники федерального та земельних урядів Німеччини домовилися суттєво обмежити соціальні контакти в сподіванні зупинити експоненціальне зростання кількості нових інфікувань жителів країни в осіннє-зимовий період.

Про них повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель після понад 8-годинної наради з прем’єрами всіх 16 федеральних земель, яких покликала 14 жовтня до Берліна, передає кореспондент Укрінформу.

Маркером є показник 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення упродовж тижня. У місцях, де він буде перевищений, буде запроваджуватися комендантська година для ресторанів, барів і клубів після 23.00. Забороняється продаж алкоголю.

Основною ж стратегією є обмеження контактів і приватних святкувань. Кількість людей, які збираються разом, обмежується 10 або членами двох домогосподарств. Якщо такі заходи не зупинять тенденцію, кількість буде зменшена до п'яти осіб.

Заходи будуть посилені також уже при 35 нових випадків інфікування на 100 тисяч упродовж тижня, це нововведення. Зокрема, в таких регіонах буде посилено масковий режим у місцях, де люди бувають у великих кількостях і впродовж тривалого часу.

Оцінка того, як діють заходи буде проведена через 10 днів, з урахуванням динаміки будуть прийматися подальші рішення. Знову глави урядів планують зустрітися після завершення осінніх канікул, які триватимуть до 8 листопада, та знову обговорити питання, зокрема, щодо заборони зупинки в готелях туристів з регіонів Німеччини, в яких спостерігається високий рівень захворюваності. Наразі політики не змогли домовитися, це питання було найбільш контроверсійним.

Загалом узгоджені заходи виявилися менш жорсткими, ніж наполягала Меркель. В галузі підвищення штрафів – менш жорсткими, ніж пропонував прем’єр Баварії Маркус Зедер, який на свої території установив розмір штрафу за порушення маскового режиму на рівні 250 євро.

«Ми перебуваємо в серйозній стадії пандемії», - констатувала канцлер. Вона підкреслила, що країна не може дозволити собі другого локдауну.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за минулу добу в Німеччині прибило 5 132 нових випадки інфікування.