У Чехії добова кількість нових хворих на COVID-19 зросла майже удвічі

За минулу добу в Чеській Республіці лабораторно підтверджено 8 325 нових випадків зараження коронавірусом, що майже вдвічі більше, ніж у попередню добу.

Загальна кількість інфікованих з 1 березня сягнула 129 747, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані МОЗ Чехії.

Цей добовий показний нових інфікувань став другим найгіршим у Чехії з початку пандемії.

Наразі активними хворими вважаються 68 740 людей. Продовжує зростати кількість госпіталізованих – 2 503 пацієнти, і померлих - 1097 осіб, у тому числі в понеділок пішли з життя 55 людей, у вівторок - 22. За показником смертності на 100 тисяч населення упродовж тижня Чехія посіла 7 місце у світі (перші три місця, за даними американського видання New York Times, які наводять Nivinky, посідають Колумбія, Аргентина та Еквадор).

New York Times також підрахувала, що Чехія посідає друге місце у світі після Андорри за кількістю випадків зараження на 100 тисяч жителів протягом минулого тижня.

Із середи, 14 жовтня, у республіці набули чинності нові обмеження, зокрема, всі навчальні заклади (окрім дитячих садочків) пішли на дистанційне навчання, закрито щонайменше до 2 листопада ресторани, припинено проведення спортивних змагань та культурних заходів. Заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. Збиратися можна не більш ніж 6 особам.

Читайте також: Чехія закриває на карантин усі школи

Студентам, які мають чеське громадянство і прописку на території ЧР, рекомендовано відсьогодні покинути гуртожитки та повернутися додому за місцем прописки.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 14 жовтня у світі зареєстровано 38 651 095 випадки коронавірусу, із них 1 094 555 летальний.