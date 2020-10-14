Німеччина вводить обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з «червоних» країн

З 15 жовтня всі, хто приїжджає до ФРН з країн, визначених німецьким МЗС як такі, що належать до зони ризику, будуть зобов’язані піти на карантин терміном на 10 днів. Таким чином, скасовується можливість в’їхати в Німеччину з довідкою про негативний результат тесту.

Це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, підтвердив офіційний представник Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 14 жовтня.

Карантин можна перервати, здавши аналіз, але не раніше ніж через 5 днів перебування в Німеччині. У разі появи згодом симптомів захворювання, потрібно буде зробити другий тест.

Про в’їзд, карантин і результати тестів людина має інформувати уповноважені органи охорони здоров’я.

Отже, правило, яке діяло до цього часу, про можливість в’їхати в Німеччину з довідкою про негативний результат тесту не старіше, ніж 48 годин, не буде працювати надалі.

Вимоги до транзитних пасажирів не змінилися.

Як повідомлялося, Україна належить до зон ризику.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН підтверджено 5 132 нових випадки інфікування COVID-19. Загалом з кінця січня в Німеччині було зафіксовано 334 585 випадків захворювання на коронавірус. Померли за цей час 9 677 осіб, із них за останню добу - 43 особи.

У світі станом на ранок 14 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 38 370 434 осіб. 28 853 981 особа одужала, 1 090 921 пацієнт помер.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Фото: Gottfried Stoppel