Прокурор Мінська назвав кількість кримінальних справ на учасників протесту

У Мінську за весь період післявиборчих акцій протесту до адміністративної відповідальності притягнуто близько 3 тисяч осіб, а також розслідується близько 250 кримінальних справ.

Про це заявив прокурор міста Мінська Олег Лаврухин у телеефірі, повідомляє Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"... Були масові затримання в період пікових подій - ніч 9-10 серпня, 11, 12 серпня і наступні дні ... І на сьогодні тільки по Мінську до адміністративної відповідальності за весь цей період притягнуто близько 3 тис. осіб", - заявив прокурор міста.

Крім того, він заявив, що на сьогодні в провадженні органів попереднього слідства перебуває близько 250 кримінальних справ, пов'язаних як з "участю в масових заворушеннях" (ст. 293 КК), так і супутніх (пов'язані з непокорою, чиненням опору працівникам міліції, погрозою застосування насильства щодо працівника міліції; пов'язані із зупинкою руху громадського транспорту). "Встановлено 275 осіб, які причетні до скоєння цих злочинів", - додав Лаврухин.

Тим часом правозахисники повідомляють про 367 затриманих учасників "Маршу гордості" 11 жовтня в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують протестувальників. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.