Сьогодні назвуть володаря Нобелівської премії миру

У п'ятницю, 9 жовтня, стане відомим ім'я володаря Нобелівської премії миру.

Про це повідомляється на сторінці премії у Твіттері, передає Укрінформ.

Церемонія розпочнеться близько 12 години за київським часом.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністрові Ефіопії Абію Ахмеду за «зусилля в досягненні миру та міжнародної співпраці, а зокрема за рішучу ініціативу у врегулюванні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

Як повідомлялося, нині триває Нобелівський тиждень.

5 жовтня оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію у галузі фізики здобули Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії в 2020 році стали Емманюель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування генома.

Нобелівську премію з літератури присуджено американській поетесі Луїзі Глюк «за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Лауреат нагороди за економічні досягнення стане відомий 12 жовтня.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.