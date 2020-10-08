У Греції багатотисячні протести через криміналізацію ультраправої партії

Грецький суд цієї середи визнав ультраправу політичну партію «Золота зоря» кримінальною організацією після 5-річного процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Суд у своєму вердикті постановив, що 7 із 18 колишніх депутатів грецького парламенту від «Золотої зорі», включаючи її лідера Нікоса Міхалоліякіса, винні в керівництві організованої злочинної групи, а інші – в участі в ній.

Тож керівництво цієї партії отримало вироки від 5 до 15 років ув’язнення, а решта засуджених – до 10 років за ґратами. Всього на лаві підсудних опинилися 68 членів партії.

Варто наголосити, що «Золота зоря» раніше була третьою за силою грецькою політичною партією.

Зазначається, що під час винесення вироку під будівлею суду зібралося не менше 15 тисяч осіб. Мали місце й сутички демонстрантів із поліцією. Силовики змушені були взяти суд під щільну охорону та повністю перекрити рух транспорту на магістралі поряд.

Раніше грецькі судові інстанції прийняли рішення об’єднати в одну 4 справи, пов’язані з діяльністю «Золотої зорі» - про вбивство грецького репера Павлоса Фіссаса, про напад на мігрантів, про напади на лівих активістів та про визнання цієї партії кримінальною структурою.

Як відомо, більшість цих обвинувачень у бік «Золотої зорі» стосується ще 2013 року.

У самій відтепер криміналізованій партії відкидають звинувачення та наголошують, що «Золота зоря» не має прямого відношення до згаданих нападів, а також називають судовий процес «безпрецедентною змовою», націленою на стримування зростання популярності партії.