Microsoft збудує декілька дата-центрів у Греції

Компанія Microsoft вирішила розширити свою співпрацю з Грецією, збудувавши декілька дата-центрів у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Американська компанія також розпочне тренінгову програму, що допоможе заповнити близько 100 тисяч вакансій, які будуть створені ініціативою щодо будівництва дата-центрів.

За оцінками економічних аналітиків, інвестиція від Microsoft може з часом принести грецькій економіці близько одного мільярда доларів США.

Зазначається, що для Microsoft Греція стане першою країною у південно-східній частині Європи, де будуть збудовані дата-центри компанії. Наразі Microsoft вже працює з грецьким урядом над проєктом зі штучним інтелектом у стародавній Олімпії. Сам проєкт повинен бути готовим уже на початку наступного року.

Уперше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорив із президентом компанії Бредом Смітом ініціативу про будівництво нових дата-центрів у країні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні цього року.