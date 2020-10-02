Microsoft інвестує $500 мільйонів у розвиток хмарних сервісів в Україні

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з корпорацією Microsoft про впровадження Azure Expansion Program, що передбачає створення та локалізацію хмарних сервісів Microsoft в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, підписання меморандуму відбулось 2 жовтня.

"Програма Azure від Microsoft передбачає розвиток хмарних сервісів Azure в розмірі понад 500 млн доларів США. Зараз ми розглядаємо можливість переходу сервісів Дія 2.0, які ми, до речі, будемо презентувати в наступний понеділок, на хмарні сервіси Azure Microsoft", - зазначив під час брифінгу з нагоди підписання меморандуму віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він додав, що також в рамках впровадження програми в наступні три роки планується залучити до співпраці понад 100 тисяч ІТ-спеціалістів.

За словами Федорова, співпраця з Microsoft дозволить Мінцифри використовувати хмарні сервіси корпорації, а це, в свою чергу, зробить зберігання даних більш безпечним та зекономить державі мільярди гривень на закупівлях. Також в рамках співпраці з корпорацією планується запровадити навчальні програми для студентів та ІТ-спеціалістів.

Підписання меморандуму з корпорацією Microsoft / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

"Мета цього меморандуму - зробити Україну кращим місцем для життя та зробити українські компанії більш конкурентоспроможними завдяки останнім технологіям, які стануть доступними в Україні". - зазначив генеральний директор представництва Microsoft в Україні Ян Петер Де Йонг. Він додав, що Microsoft пропонує Україні інструменти для досягнення цих цілей. Зокрема, які дозволять посилити цифрову трансформацію країни та сприятимуть економічному розвитку.

Microsoft Azure — це хмарна платформа та інфраструктура корпорації Microsoft, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень та яка спрощує процес створення онлайн-застосунків.