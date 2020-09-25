Мінцифри має намір навчити 6 мільйонів людей цифровій грамотності

В Україні ставлять амбітну мету: 100% публічних послуг зробити онлайн, навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності та збільшити ІТ у ВВП країни до 10%.

Про це заявила Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції на «Рішельє-форум: державна служба для нової ери» в Укрінформі.

"100% публічних послуг зробити онлайн, покрити фактично всю країну інтернетом, навчити 6 мільйонів українців цифровій грамотності та збільшити ІТ у ВВП країни до 10%", - сказала Іонан.

За її словами, дослідження показало, що 53% українців мають цифрову грамотність нижче базового рівня, відтак слід працювати з мотивацією українців, пояснюючи – навіщо їм цифрова грамотність.

"Ми активно працюємо над тим, щоб навчити українців цифровій грамотності: сплачувати комуналку онлайн, спілкуватися, реєструватися на сервісах, дбати про свою онлайн-безпеку, вирішувати особисті проблеми, що стосується комунікацій переважно на побутовому рівні, бути конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки турбулентний світ відкриває з одного боку дуже багато можливостей, але й вимог, і безперервно навчатися, щоб покращувати свої професійні знання", - зазначила Іонан.

Вона розповіла, що для навчання українців цифровій грамотності є два основні майданчики – національна освітня онлайн-платформа "Дія-цифрова освіта" і мережа у 1,5 тис. хабів: бібліУКРІНФОРМ отеки, університети, школи, ЦНАПи - якщо в людини немає доступу до інтернету та цифрових гаджетів.

Іонан також зазначила, що для більшості українців онлайн-курс – це дещо нове, особливо для людей поважного і старшого віку, які проживають в регіонах, і треба було знайти якесь рішення, яке б зробило процес їхнього навчання цікавим, комфортним і найголовніше ефективним.

"Тому ми вирішили обрати форму освітнього серіалу, а не просто онлайн-курсу. Ми обрали шлях такого собі освітнього Netflix або Megogo – це сезон замість рівня чи версії та серії замість уроків. І друге – враховуючи цільову аудиторію, на яку розраховано цей проєкт, ми розуміли, що наша аудиторія не знає експертів з цифрової грамотності, тому ми вирішили залучати селебріті до кожного з наших освітніх серіалів. Селебріті відповідає тому сегменту цільової аудиторії, на який розраховано безпосередньо сам курс. В кадрі у нас завжди є дві людини – експерт та селебріті, які поєднують навчання та розваги, в жартівливій формі, в діалозі, імпровізаціях доносять реально корисну інформацію", - розповіла урядовиця.

"Рішельє-форум" уже багато років поспіль є однією з головних платформ для міжнародного діалогу, обміну досвідом, практиками та сучасними тенденціями з актуальних питань підвищення ефективності державного управління і державної служби. На заході у форматі онлайн/офлайн представники органів державної влади, міжнародні та українські експерти діляться з учасниками своїм досвідом, успішними кейсами й інноваційними підходами реагування на сучасні виклики та їхнього успішного подолання.