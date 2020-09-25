Цифровізація та інновації мають пріоритетне значення для України - депутат

Цифровізація та інноваційний спосіб розвитку має стати головним для України, потрібно адаптувати норми, підходи і філософію процесу розвитку країни під європейські і світові.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко на заході "Рішельє-форум: державна служба для нової ери" в Укрінформі.

"Інноваційний спосіб розвитку має стати головним для нашої країни. Це наш вибір і усвідомлена необхідність. Ми бачимо, що більшість країн світу, а можливо, й Україна використали екстенсивні можливості розвитку. Разом з тим інновації відкривають перед економікою країни необмежені можливості", - сказав Клочко.

Він зауважив, що Україна чітко визначила напрямок розвитку – це євроатлантична інтеграція. "Ми йдемо в Європу, тому маємо адаптувати норми, підходи і філософію процесу розвитку країни", - переконаний депутат.

За його словами, ще одна світова тенденція, до якої Україна ставиться надзвичайно серйозно, - це цифровізація, яка застосовується у системі державного управління, у пошуку ефективних рішень у сфері економіки та у багатьох інших галузях.

"Держава, як сьогодні кажуть, переходить у "цифру", де послуги громадянам постійно зростають, і це збільшує прозорість влади, допомагає долати корупцію, що є одним із наших головних завдань. Це також збільшує ефективність роботи влади на всіх рівнях. Цей процес забезпечує громадянам однакові можливості – і мешканцям міст, і віддалених сіл. Цифровізація прискорює інтеграцію України з Європою й світом, адаптує наші стандарти до європейських, прискорює процес нашого зближення з Європою", - зазначив Клочко.

Прикладом ефективної цифровізації в Україні він вважає створення реєстру будівельної діяльності та бази даних кандидатського резерву на державні посади.

"Реєстр будівельної діяльності – там, де раніше була корупція, тепер маємо захищену базу даних, яка дозволяє прив’язати до об’єкта всі дозвільні документи, зробить це швидко і прозоро. Ще одна ініціатива – це база даних кандидатського резерву – претендентів на державні посади, які на конкурсі отримали високий бал, але не стали переможцями. Це лава запасних, яка послужить державі надалі, посилить конкуренцію на державні посади і поліпшить якість кадрів. Документ зараз перебуває в комітеті, і скоро ми передамо його на розгляд депутатам", - сказав Клочко.

Він також вважає, що перехід на цифрові технології стане у пригоді в умовах пандемії, й наголосив на потребі ухвалення закону, який законодавчо захистить людей в умовах роботи офлайн.

"Перехід на цифрові технології може пом’якшити ситуацію з коронавірусом. У Верховній Раді розглядається законопроєкт про дистанційну роботу. Багато компаній вирішили, що офлайн – це вигідно. Ми мусимо легалізувати такий підхід законодавчо й захистити права людей, які працюють", - наголосив парламентарій.

"Рішельє-форум" уже багато років поспіль є однією з головних платформ для міжнародного діалогу, обміну досвідом, практиками та сучасними тенденціями з актуальних питань підвищення ефективності державного управління і державної служби. На заході у форматі онлайн/офлайн представники органів державної влади, міжнародні та українські експерти діляться з учасниками своїм досвідом, успішними кейсами й інноваційними підходами реагування на сучасні виклики та їх успішного подолання.