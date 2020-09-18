Цифровізація ФДМУ: у Фонді кажуть, що вже заощадили українцям близько 400 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це заявила заступник голови ФДМУ Юлія Бєлова в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДІМ".
"Я хочу трішки розповісти дещо ширший контекст цього питання, тому що діджиталізація у сфері оціночної діяльності у нас вже має історію успіху. На початок року ми в рекордні терміни - за 35 днів - розробили і запровадили сервіс з внесення інформації до єдиної бази даних звітів про оцінку. Це ми зробили на виконання вимог закону України про ліквідацію корупційних схем, і закон був ухвалений, підписаний, набрав чинності в кінці 2019 року. Ми за 35 днів реалізували перший етап. І завдяки цьому ми вже зараз заощадили громадянам України близько 400 млн грн, які раніше громадяни України платили посередникам саме за внесення інформації до єдиної бази", - сказала вона.
За словами чиновниці, новий сервіс є безкоштовним і допомагає заощаджувати українцям 1800 грн з однієї операції з внесення даних.
"Ми створили власний безкоштовний сервіс, дали безперешкодний доступ до такої бази, тим самим усунули посередників і забезпечили вільний доступ громадянам. Вони перестали платити значні кошти - там близько 1800 гривень коштувала одна операція з внесенням даних", - додала Бєлова.
За її даними, раніше така практика була абсолютно законною: "Це була законодавча норма про існування посередників, які повинні були надавати громадянам послугу з внесенням інформації зі звітів до єдиної бази. І ось якраз була дуже хороша депутатська ініціатива про скасування такої норми і ліквідацію таких посередників. Закон так і називався - "Про скасування корупційних схем" у цій сфері, і ось ми реалізували перший етап дуже вдало. Що стосується другого етапу, такий закон передбачав додаткову адміністративну послугу для громадян у сфері оцінки. Щоб громадяни могли не звертатися щоразу до оцінювача, а безпосередньо отримувати електронну довідку про вартість своєї нерухомості дистанційно, якщо вони хотіли здійснювати з нею якісь угоди".
На реалізацію проекту було закладено кошти в бюджеті, але через пандемію кошти були переведені на рахунок організації боротьби з COVID. Фонду державного майна довелося звернутися до міжнародних донорів, які, в свою чергу, оперативно відгукнулися. Це дозволило продовжувати роботу над проектом.
Як повідомляв Укрінформ,Фонд держмайна в січні в тестовому режимі запустив віртуальні кімнати даних по об'єктах приватизації. Їх мета - спростити доступ до інформації та усунути корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, а також підвищити конкуренцію і вартість об'єктів на аукціонах.
Передбачається, що з більшості об'єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, яке є важливим чинником прийняття рішення інвесторами про купівлю того чи іншого об'єкта. Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні і правовстановлюючі документи, документи по роботі, фінансову звітність та договори.