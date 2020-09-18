Цифровізація ФДМУ: у Фонді кажуть, що вже заощадили українцям близько 400 мільйонів

Перший етап цифрової трансформації Фонду державного майна реалізували всього за 35 днів, при цьому вдалося заощадити близько 400 млн грн коштів українських громадян.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступник голови ФДМУ Юлія Бєлова в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДІМ".

"Я хочу трішки розповісти дещо ширший контекст цього питання, тому що діджиталізація у сфері оціночної діяльності у нас вже має історію успіху. На початок року ми в рекордні терміни - за 35 днів - розробили і запровадили сервіс з внесення інформації до єдиної бази даних звітів про оцінку. Це ми зробили на виконання вимог закону України про ліквідацію корупційних схем, і закон був ухвалений, підписаний, набрав чинності в кінці 2019 року. Ми за 35 днів реалізували перший етап. І завдяки цьому ми вже зараз заощадили громадянам України близько 400 млн грн, які раніше громадяни України платили посередникам саме за внесення інформації до єдиної бази", - сказала вона.

За словами чиновниці, новий сервіс є безкоштовним і допомагає заощаджувати українцям 1800 грн з однієї операції з внесення даних.

"Ми створили власний безкоштовний сервіс, дали безперешкодний доступ до такої бази, тим самим усунули посередників і забезпечили вільний доступ громадянам. Вони перестали платити значні кошти - там близько 1800 гривень коштувала одна операція з внесенням даних", - додала Бєлова.

За її даними, раніше така практика була абсолютно законною: "Це була законодавча норма про існування посередників, які повинні були надавати громадянам послугу з внесенням інформації зі звітів до єдиної бази. І ось якраз була дуже хороша депутатська ініціатива про скасування такої норми і ліквідацію таких посередників. Закон так і називався - "Про скасування корупційних схем" у цій сфері, і ось ми реалізували перший етап дуже вдало. Що стосується другого етапу, такий закон передбачав додаткову адміністративну послугу для громадян у сфері оцінки. Щоб громадяни могли не звертатися щоразу до оцінювача, а безпосередньо отримувати електронну довідку про вартість своєї нерухомості дистанційно, якщо вони хотіли здійснювати з нею якісь угоди".

На реалізацію проекту було закладено кошти в бюджеті, але через пандемію кошти були переведені на рахунок організації боротьби з COVID. Фонду державного майна довелося звернутися до міжнародних донорів, які, в свою чергу, оперативно відгукнулися. Це дозволило продовжувати роботу над проектом.

Як повідомляв Укрінформ,Фонд держмайна в січні в тестовому режимі запустив віртуальні кімнати даних по об'єктах приватизації. Їх мета - спростити доступ до інформації та усунути корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, а також підвищити конкуренцію і вартість об'єктів на аукціонах.

Передбачається, що з більшості об'єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, яке є важливим чинником прийняття рішення інвесторами про купівлю того чи іншого об'єкта. Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні і правовстановлюючі документи, документи по роботі, фінансову звітність та договори.