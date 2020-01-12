Фонд держмайна запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації

Фонд держмайна у тестовому режимі запускає віртуальні кімнати даних по об’єктах приватизації, що має на меті спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та ціну об’єктів на аукціонах.

Про це йдеться в пресрелізі ФДМУ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"11 січня 2020 року Фонд державного майна України впровадив нові стандарти розкриття інформації по об’єктах приватизації. Був спрощений процес отримання інформації шляхом запуску віртуальних кімнат даних по об’єктах приватизації у тестовому режимі", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту. Зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах.

«Це революційне рішення та один з елементів трансформації Фонду у відкриту та орієнтовану на інвестора структуру. Наша мета - спростити процес отримання інвестором достовірної інформації, що є одним з головних чинників прийняття інвестором позитивного рішення щодо купівлі об’єкту», – зауважив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

Очікується, що упродовж першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Також планується створення й фізичної кімнати даних, завітавши до якої можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно з відповідним доступом.