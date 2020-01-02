Доходи загального фонду держбюджету зросли на 5,5% - Мінфін

Доходи загального фонду Державного бюджету за підсумками 2019 року зросли на 5,5% р/р - до 879,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За результатами року доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 5,5% р/р - до 879,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Доходи загального фонду Державного бюджету від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,9% р/р - до 110 млрд грн і перевищили план на 3,6% через вищі темпи зростання середньої заробітної плати, ніж було враховано в бюджеті.

Ліпші фінансові результати підприємств сприяли зростанню надходжень від податку на прибуток підприємств (ПнПП) на 11,8% р/р - до 107,1 млрд грн, що на 12,1% більше за план.

Протягом року, зауважили у Міністерстві фінансів, існували кілька ключових чинників, які не дозволяли виконувати планові показники за доходами Державного бюджету.

За результатами року доходи загального фонду Державного бюджету становили 96,9% від розпису: доходи від ПДВ з ввезених на територію України товарів становили 287,4 млрд грн.

Доходи було виконано на 89,6% від річного плану через міцніший обмінний курс гривні, нижчу ціну на газ та повільніші темпи зростання імпорту товарів, ніж враховано в бюджеті, звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей та вітряків, зменшення обсягу розмитненого імпортного природного газу.

Доходи від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів у сумі 61,7 млрд грн становили 79,8% від річного плану, що пов’язано передусім зі зниженням обсягів виробництва тютюнових виробів та частковим задоволенням попиту на тютюнову продукцію шляхом зменшення залишків готової продукції на складах.

Від рентної плати за користування надрами та інших ресурсів надійшло 46,3 млрд грн. Вони становили 80,1% від розпису. Нижчі за планові надходження пояснювались нижчим видобутком газу, зниженням середньої митної вартості імпортного природного газу, зниженням ціни природного газу для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії, міцнішим курсом гривні, ніж було враховано в бюджетних показниках на 2019 рік.

За оперативними даними Державної казначейської служби неподаткові надходження до загального фонду державного бюджету у сумі становили 119,4% від плану.

Так, протягом року від трансферту прибутку НБУ надійшло 64,9 млрд грн, що на 17,3 млрд грн більше за план.

Протягом 2019 року Мінфіну звітували про невиконання розпису за доходами від частини чистого прибутку та дивідендів внаслідок заборгованості кількох компаній, запровадженням диференційованого підходу до визначення частки дивідендів, та нижчими фінансовими результатами окремих підприємств.

Водночас в результаті погашення заборгованості кількома підприємствами, а також сплати у грудні Нафтогазом 8,5 млрд грн дивідендів за 2019 рік доходи від частини чистого прибутку та дивідендів надійшли у сумі 46,3 млрд грн, що становить 103,9% від розпису. При цьому сплата в грудні частини дивідендів НАК Нафтогазом розрахована на базі чистого прибутку за 11 місяців, не складає ризиків для 2020 року та не містить в собі податків та додаткових дивідендів, очікуваних від отримання 2,9 млрд доларів США від Газпрому.