ФДМУ заявляє про готовність до запуску онлайн-аукціонів з оренди держмайна

Процедура оренди державного майна за новими правилами повністю готова до запуску, Фонд держмайна готує для онлайн-аукціонів понад 4,2 тис. об'єктів.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Фонду з посиланням на першого заступника голови приватизаційного відомства Леоніда Антонєнка.

«До передачі в оренду вже готуємо 4 262 вакантних об’єктів – повний перелік (bit.ly/323L3Vb) оприлюднили на сайті Фонду. Наразі наші регіональні відділення наповнюють інформацію про ці об’єкти у базу даних Фонду, а найближчим часом всі ці дані будуть передані безпосередньо в Prozorro.Продажі», – каже Антонєнко.

У Фонді нагадали, що минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою затвердили нові типові форми договорів оренди – це останній нормативний акт, який був необхідний для реалізації закону про оренду. Таким чином, для запуску передачі державного майна в оренду на онлайн-аукціонах тепер немає жодних перешкод.

Антонєнко додав, що, з огляду на всі вимоги законодавства, максимальний строк від прийняття рішення про включення об'єкта оренди до Переліку відповідного типу за заявою потенційного орендаря до оприлюднення в електронній торговельній системі (ЕТС) оголошення про аукціон становить 20 робочих днів.

Аукціон має відбуватися протягом 20-35 календарних днів з моменту оприлюднення оголошення в ЕТС. А договір оренди визначеного об’єкта мають укласти у строк від 80 до 140 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 12 серпня ухвалив розроблену Фондом держмайна постанову «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна». Цей документ затверджує нові типові форми: примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу, а також примірного договору оренди нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Процес оренди буде запущений за новою процедурою, передбаченою законом про оренду, що був введений в дію 1 лютого 2020 року. Згідно із законом, всі нові договори оренди укладатимуть лише через електронну торговельну систему, всі комерційні договори оренди - через онлайн-аукціон.