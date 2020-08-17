Уряд передав до ФДМУ чотири геологічні держпідприємства для приватизації

Кабмін передав в управління Фонду державного майна України (ФДМУ) Український державний геологорозвідувальний інститут "УкрДГРІ", Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство, Східне державне регіональне геологічне підприємство та державне підприємство "Бурштин України" для подальшої приватизації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 12 серпня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Державної служби геології та надр України.

Зауважується, що на 2020 рік фінансування розвитку мінерально-сировинної бази скоротилось на 60%. Відсутність коштів стала визначальною в долі цих геологічних підприємств.

"Всі вони збиткові та мають податкову, кредиторську заборгованість та борги по заробітній платі. До прикладу, за 2019 рік кредиторська заборгованість УкрДГРІ склала 5,14 млн грн, Причорномор ДРГП – 9,686 млн грн, Схід ДРГП – 22,483 млн грн, ДП "Бурштин України" – 4,083 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Після підготовки визначені об’єкти будуть виставлені на електронні аукціони у системі Прозорро.Продажі.

На початку року державні геологічні підприємства, що належать до сфери управління Держгеонадр, передали до Фонду держмайна України 55 об’єктів для приватизації. Нині більшість із них перебуває на стадії підготовки до продажу.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня на засіданні Кабміну було прийнято розпорядження про передачу близько 200 державних підприємств Фонду державного майна для подальшої приватизації. До переліку підприємств переданих на приватизацію були включені непрофільні та неприбуткові активи, переважна більшість з яких не здійснює виробничої діяльності, потребує відновлення та інвестицій.