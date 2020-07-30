Держгеонадра виставила на аукціон 5 ділянок із покладами підземних вод та бурштину

Державна служба геології та надр України на аукціон 16 вересня 2020 року виставила 5 ділянок з покладами підземних вод та бурштину.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби геології та надр у Facebook.

"Державна служба геології та надр України оголосила проведення 6 аукціону, на який виставлено дві ділянки з покладами підземних вод та три ділянки з покладами бурштину. Всі об’єкти номіновані надрокористувачами", - йдеться у повідомленні.

Торги відбудуться 16 вересня 2020 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу.

"Надання спецдозволів на підставі чесних конкурентних змагань потенційних інвесторів — принципова позиція Держгеонадр. Електронні аукціони гарантують прозорість і справедливу ціну за право користуватися надрами, створюють рівні умови для всіх учасників ринку", - сказав голова служби Роман Опімах.

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Як повідомлялося, Державна служба геології та надр отримала 98,3 млн грн за підсумками четвертого електронного аукціону, який відбувся 17 липня. Найбільше зростання вартості спецдозволу у рамках четвертого аукціону зафіксували по ділянці Кліщіївська (вогнетривкі глини): із початкових 16 963 грн ціна зросла до 40 010 000 грн.