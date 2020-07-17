Держгеонадра продали на відкритих торгах ділянку у 2 000 разів дорожче

Вартість ліцензії на Кліщіївську ділянку з вогнетривкими глинами (Донецька обл.) на електронному аукціоні 17 липня зросла у 2000 разів.

Про це повідомляє Державної служби геології та надр.

"Один із лотів, виставлених на сьогоднішні аукціони, показав безпрецедентне зростання ціни спеціального дозволу на відкритих торгах. Відкриті електронні торги по Кліщіївській ділянці завершилися із рекордним зростанням вартості спеціального дозволу — його кінцева ціна склала 40,01 млн грн, у той час як стартував е-аукціон із позначки 16,936 тис. грн", - ідеться у повідомленні.

Переможцем відкритих конкурентних змагань стало ТОВ ВО "Шахтобуд".

"Підприємство придбало ліцензію на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку вогнетривких глин на п‘ять років. Ділянка знаходиться у Бахмутському районі Донецької області. Такий стрибок ціни — у 2,3 тисячі разів, — є безпрецедентним, до цього найбільше зростання, у 121 раз, було зафіксоване по ділянці Буданівська-3 (пісок) на Тернопільщині", - зазначили у відомстві.

Голова Держгеонадр Роман Опімах вважає, що таке зростання - це реальна ціна лоту, яку визначив сам ринок.

"Відкриті електронні аукціони у черговий раз доводять свою ефективність: замість 17 тис. гривень державний бюджет України отримає 40 млн грн. Такий результат є досяжним лише за умови проведення прозорих конкурентних змагань, коли рішення приймає онлайн система, а суб‘єктивний фактор щодо визначення переможця повністю відсутній", - вказав Опімах.

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Як повідомлялось, Державна служба геології та надр 17 липня провела четвертий аукціон з продажу спецдозволів, надрокористувачам запропонували сім лотів.

Уже завершились торги по чотирьох із них, загальна вартість проданих ліцензій перевищила 53 млн грн.